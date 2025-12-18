گزارش بارندگی ایستگاههای هواشناسی استان تا صبح پنجشنبه
دادههای هواشناسی حاکی از ثبت بیشترین بارش در آبدانان و کمترین میزان در هلیلان و سرابله است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبتشده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که شهرستان آبدانان با ۲۳ میلیمتر بیشترین و هلیلان و سرابله با ۰.۹ میلیمتر کمترین میزان بارش را داشتهاند.
مطابق دادههای دریافتی از ایستگاههای هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبتشده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز به شرح زیر اعلام شد:
آبدانان: ۲۳.۰ میلیمتر
درهشهر: ۱۵.۸ میلیمتر
بدره: ۱۳.۷ میلیمتر
مهران: ۱۰.۳ میلیمتر
لومار: ۹.۸ میلیمتر
بلاوه: ۵.۷ میلیمتر
دهلران: ۵.۰ میلیمتر
ارکواز: ۴.۳ میلیمتر
ایوان: ۳.۰ میلیمتر
ایلام: ۱.۲ میلیمتر
سرابله: ۰.۹ میلیمتر
هلیلان: ۰.۹ میلیمتر
این بارشها در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر در سطح استان به ثبت رسیده و بررسی روند تغییرات آن در ساعات آینده ادامه خواهد داشت.