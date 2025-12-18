داده‌های هواشناسی حاکی از ثبت بیشترین بارش در آبدانان و کمترین میزان در هلیلان و سرابله است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شهرستان آبدانان با ۲۳ میلی‌متر بیشترین و هلیلان و سرابله با ۰.۹ میلی‌متر کمترین میزان بارش را داشته‌اند.

مطابق داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، میزان بارندگی ثبت‌شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح امروز به شرح زیر اعلام شد:

آبدانان: ۲۳.۰ میلی‌متر

دره‌شهر: ۱۵.۸ میلی‌متر

بدره: ۱۳.۷ میلی‌متر

مهران: ۱۰.۳ میلی‌متر

لومار: ۹.۸ میلی‌متر

بلاوه: ۵.۷ میلی‌متر

دهلران: ۵.۰ میلی‌متر

ارکواز: ۴.۳ میلی‌متر

ایوان: ۳.۰ میلی‌متر

ایلام: ۱.۲ میلی‌متر

سرابله: ۰.۹ میلی‌متر

هلیلان: ۰.۹ میلی‌متر

این بارش‌ها در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر در سطح استان به ثبت رسیده و بررسی روند تغییرات آن در ساعات آینده ادامه خواهد داشت.