پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان، از تکمیل اقدامات فنی و عملیاتی در سدهای مخزنی برای کنترل و ذخیرهسازی سیلابهای احتمالی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدامین بارانی، گفت: با هدف کنترل سیلاب و جلوگیری از خسارات احتمالی، تمام اقدامات فنی مورد نیاز بر اساس دستورالعملهای بهرهبرداری انجام شده است.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته با ستاد مدیریت بحران، اظهار کرد: اقدامات فنی شامل بررسی و تجهیز کامل سامانههای مکانیکی و برقی، تست موتورهای ژنراتورها و ساماندهی نیروهای فنی در سدهای جنوب استان بهطور کامل انجام شده و اکنون آماده اجرای مانور دریچههای سدهای مخزنی هستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای آگاهی عمومی از خطرات احتمالی سیل، نکات ایمنی و توصیههای لازم مبنی بر رعایت فاصله و عدم تردد یا اسکان در حریم رودخانهها و نقاط آسیبپذیر، از طریق فرمانداریها، بخشداریها و معتمدین محلی به طور گسترده اطلاعرسانی شده است.
بارانی در پایان وضعیت فعلی منابع آبی سیستان و بلوچستان را تشریح کرد و افزود: حجم فعلی سدهای استان در حال حاضر ۲۰ درصد از حجم کل مخازن را شامل میشود که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته، ۳۵ درصد کاهش را نشان میدهد.