بارش برف بسیاری از نقاط چهارمحال و بختیاری را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل راهداری و حمل و نقل استا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان از طریق سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها مطلع شوند.
خدابخشی افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به توصیههای پلیسراه و عوامل راهداری برای تردد ایمن در این شرایط ضروری است.
وی تأکید کرد: مرکز مدیریت راههای استان بهصورت شبانهروزی وضعیت محورهای مواصلاتی را پایش کرده و آخرین اطلاعات را در اختیار کاربران جادهای قرار میدهد.