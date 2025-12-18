پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر نقش راهبردی حملونقل در توسعه پایدار استان گفت: حملونقل یکی از بخشهای اصلی و شاهبیت توسعه آذربایجانغربی است و نوسازی ناوگان و زیرساختهای حملونقل جادهای با جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی به مناسبت ۲۶ آذر، روز حملونقل و رانندگان، در جمع راهداران، اصناف حملونقل و رانندگان استان، با اشاره به جایگاه مهم این حوزه در چرخه زندگی و اقتصاد جامعه اظهار کرد: رانندگان، راهداران و شرکتهای حملونقل از اقشار خدوم و اثرگذار جامعه هستند و بدون تلاش شبانهروزی آنان، زندگی مردم با دشواری مواجه خواهد شد.
وی با قدردانی از زحمات مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان افزود: این مجموعه از خدمتگزاران واقعی مردم به شمار میرود و لازم است رسانهها با هدف آگاهیبخشی و جهاد تبیین، اقدامات و خدمات این بخش را بهدرستی منعکس کنند.
استاندار آذربایجانغربی نوسازی استان را سیاست اصلی مجموعه مدیریتی استان دانست و تصریح کرد: شعار ما «آذربایجانغربی را باید از نو شناخت، شناساند و ساخت» است و طرح «اینوا» حاصل همین نگاه تحولی است و در همین راستا، نوسازی ناوگان حملونقل، ورودی شهرها و پایانههای مرزی از محورهای مهم این سیاست محسوب میشود.
رضا رحمانی با اشاره به ظرفیتهای مرزی، لجستیکی و معدنی آذربایجانغربی اظهار کرد: این ظرفیتها نعمتی الهی برای توسعه استان است و باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح، از آنها به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه موقعیت کریدوری شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب بزرگترین سرمایه استان است، افزود: هممرزی آذربایجانغربی با اروپا، اوراسیا و عراق میتواند این استان را به قطب نوظهور اقتصادی کشور تبدیل کند و تحقق این مهم مستلزم توسعه متوازن زیرساختهای جادهای، ریلی و هوایی است.
وی از افزایش چشمگیر اعتبارات حوزه راه خبر داد و اظهار کرد: اعتبارات این بخش در سال گذشته کمتر از هزار میلیارد تومان بود، اما امسال با حمایت رئیسجمهور و از مسیرهای مختلف، این رقم به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: تلاش میکنیم محورهای مهمی همچون ایواوغلی ـ بازرگان، میاندوآب ـ سرچم، سهراهی حیدرآباد نقده و میاندوآب ـ بوکان تا سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
وی مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی را از اولویتهای سرمایهگذاری استان دانست و گفت: تأکید شده است که بهترین مجتمع خدماتی ـ رفاهی، در شأن مردم استان، توسط بخش خصوصی در محور شهید کلانتری احداث شود.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به مصوبه صادرشده در جریان جنگ ۱۲ روزه مبنی بر امکان استفاده از مجوز منطقه آزاد برای ورود ماشینآلات و تجهیزات تصریح کرد: انتظار میرفت همه دستگاههای خدماترسان از این فرصت استفاده کنند که اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بهخوبی از این ظرفیت بهره برد.
رضا رحمانی با بیان اینکه ۹۸ درصد ناوگان حملونقل استان در اختیار بخش خصوصی است، گفت: با تسهیلگری و رفع موانع میتوان از ظرفیت سرمایهگذاران برای نوسازی ناوگان استفاده کرد. نوسازی کشندهها و کامیونها آغاز شده و نوسازی اتوبوسها نیز میتواند با استفاده از تفاهمنامههای بانکی، تسهیلات و مجوز ریاستجمهوری انجام شود.
وی به اقدامات ارزشمند انجامشده در حوزه راهداری، بهویژه در مسیرهای اربعین (پیرانشهر) و ساماندهی مرزها اشاره کرد و افزود: مشکل نوبتدهی در مرز سرو برطرف شده و در مرز بازرگان نیز اقدامات زیرساختی از جمله نصب دستگاه ایکسری در حال پیگیری است. همچنین نوسازی ترمینالها، بهویژه ترمینال ارومیه، باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به مشکلات معیشتی رانندگان گفت: مقرر شده شرکتها و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با هماهنگی، نامهای در این خصوص تهیه و به استانداری ارسال کنند تا از طریق ریاستجمهوری، پیگیریهای لازم برای بهبود حقوق و مزایای رانندگان انجام شود.
رضا رحمانی در پایان ضمن تقدیر از رانندگان، انجمنها و مجموعه راهداری استان در مدیریت مطلوب مشکل سوخت ناوگان در پایانه مرزی بازرگان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: ساماندهی و استانداردسازی سرعتگیرها، تکمیل روشنایی محورها و نصب نیوجرسی در جادههای استان باید با جدیت دنبال شود.