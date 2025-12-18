پخش زنده
دومین دوره مسابقات فوتبال جام بین قارهای یا اینترکنتیننتال ۲۰۲۵ شب گذشته با قهرمانی تیم پاری سن ژرمن در قطر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور تیمهای برتر قارهها و مناطق جهان در دو کشور مصر و عربستان و با شیوهای متفاوت برگزار شد و ابتدا قهرمانان قارهها و مناطق مختلف به مصاف هم رفتند و در نهایت تیم فلامینگو برزیل به فینال صعود کرد. تیم قهرمان اروپا (پاری سن ژرمن) مستقیم به فینال صعود کرده است.
نتیجه مسابقات به این شرح است:
* فینال - مسابقه چلنجر کاپ - در استادیوم احمد بن علی در الریان قطر:
فلامینگو برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) ۱ - ۱ پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا) (در ضربات پنالتی ۱ - ۲ به سود پاری سن ژرمن) (داور: اسماعیل الفات از آمریکا)
خویچا کوارتسخلیا در دقیقه ۳۸ تیم پاریسی را پیش انداخت، اما ژورگینیو در دقیقه ۶۲ - پنالتی بازی را به تساوی کشاند. در ضربات پنالتی ماتفی سافونوف دروازه بان تیم پاری سن ژرمن ۴ پنالتی تیم فلامینگو را مهار کرد. تیم پاری سن ژرمن نخستین بار در فینال این رقابتها شرکت کرد و تیم فلامینگو که سابقه قهرمانی در سال ۱۹۸۱ را دارد، در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ نایب قهرمان شد.
در این دوره تیم پیرامیدز مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) سوم شد.
پیش از این در دور اول مسابقات در قاهره تیم پیرامیدز مصر با ۳ گل تیم اوکلند سیتی نیوزیلند – قهرمان لیگ قهرمانان اقیانوسیه را مغلوب کرد و در اولین بازی دور دوم تیم پیرامیدز مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) ۳ - ۱ الاهلی عربستان (قهرمان لیگ قهرمانان آسیا) را شکست داد و فلامینگو برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) ۲ - ۱ از سد تیم کروز آزول مکزیک (قهرمان جام قهرمانان کونکاکاف) گذشت. در مسابقه چلنجر کاپ نیز تیم فلامینگو برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس) ۲ - ۰ پیرامیدز مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) را شکست داد و فینالیست شد.
در جدول گلزنان فیستون مایله مهاجم اهل کنگوی دموکراتیک تیم پیرامیدز مصر با ۳ گل آقای گل شد. در پایان مسابقات ویتنیا هافبک پرتغالی تیم پاری سن ژرمن بهترین بازیکن این دوره معرفی شد.
در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم رئال مادرید (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا) با شکست پاچوکا مکزیک (قهرمان جام باشگاههای کونکاکاف) قهرمان شد و تیم الاهلی مصر (قهرمان لیگ قهرمانان آفریقا) سوم شد.
در تاریخ جام باشگاههای جهان تیم رئال مادرید با ۶ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای بارسلونا با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و کورینتیانس برزیل و بایرن مونیخ آلمان با ۲ بار قهرمانی سوم مشترک هستند. تیم چلسی با یک قهرمانی و یک نایب قهرمانی پنجم است و تیمهای سائوپائولو و اینترناسیونال برزیل، پاری سن ژرمن فرانسه میلان و اینتر ایتالیا، منچستر یونایتد، منچسترسیتی و لیورپول انگلیس هر کدام یک بار قهرمان شدهاند.
از ایران تا کنون فقط تیم سپاهان اصفهان در سال ۲۰۰۷ در این رقابتها شرکت کرده است که پس از پیروزی ۳ - ۱ بر وایتاکره یونایتد نیوزیلند در دور پلی آف، در یک چهارم نهایی ۱ - ۳ مغلوب اوراوا ردز ژاپن شد و از دور مسابقات کنار رفت. علی کریمی هافبک ملی پوش ایرانی در سال ۲۰۲۰ با پیراهن تیم الدحیل قطر در این رقابتها شرکت کرد.