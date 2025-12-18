

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی بوانات از کشف ۱۱۷ کیلوگرم قهوه خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ "پرویز ارجمند"، در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت:ماموران انتظامی شهرستان بوانات حین ایست و بازرسی به یک خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف نمودند.

وی افزود: مامورین با هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۱۱۷ بسته قهوه خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این زمینه راننده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.