تصویب احداث پتروشیمی چرام در حضور رئیس جمهور
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از رفع چالشهای پتروشیمی اوره و آمونیاک دشت آهوی باز چرام با دستور مستقیم رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در جلسه بررسی مشکلات پتروشیمی چرام که با حضور وزیر نفت، مدیران پتروشیمی کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حجت الاسلام محمد موحد نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده درمجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس بانک مرکزی و رئیس بانک سپه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: آقای پزشکیان به وعدهای که در سفر استانی خود داده بودند، به شایستگی عمل کردند.
وی تصریح کرد: در راستای رفع مشکل اساسی پتروشیمی اوره و آمونیاک چرام، تأمین خوراک این پتروشیمی به مدت «حداقل ۱۰ ماه از سال» به عنوان یکی از مصوبات کلیدی صورتجلسه ثبت شد و وزارت نفت رسماً متعهد گردید که این میزان خوراک را برای این واحد صنعتی فراهم کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: تأمین خوراک پتروشیمی چرام به مدت حداقل ۱۰ ماه از سال، چالشی بود که بیش از دو و نیم سال به عنوان موضوعی لاینحل مابین شرکت پتر و امید آسیا و وزارت نفت باقی مانده بود که در جلسه امروز با درایت و پشتیبانی رئیس جمهور، این مشکل بزرگ مرتفع شد.
وی یادآور شد: سرمایهگذار این طرح نیز موظف شد تا بر روی تولید صادراتمحور متمرکز کرده و فرآیند کاری، اداری و اجرایی پروژه را با سرعت در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد جهش در روند تکمیل و بهرهبرداری باشیم.
رحمانی اضافه کرد: ایجاد فرصت سرمایهگذاری، رفع مشکلات بیکاری در کنار تولید و ارزش افزوده، یک توفیق بزرگ و نعمت الهی برای استان ما محسوب میشود.