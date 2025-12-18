



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم ذرت دامی و کنجاله کلزا فاقد مجوز به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان، خبر داد.

سرهنگ "علیرضا نوشاد"، در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در معیت مامورین یگان امداد، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و اقدام به توقیف آن کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم ذرت دامی و کنجاله کلزا فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه، ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.