با پایان برداشت محصولات پاییزه زعفران، عناب و انار، جشنواره میراث سرخ در آستانهی شب یلدا در کوهپایه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شادی فضلی، فرماندار کوهپایه، در افتتاحیه این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف حمایت هرچه بهتر و بیشتر از تولیدکنندگان و کشاورزان و معرفی ظرفیتها به مدت سه روز در حال برگزاری است.
حمید رضا محققیان، جانشین و دستیار ویژه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، نیز بر نقش این رویداد در توسعه گردشگری و رونق صنایع دستی تأکید کرد و گفت: شهرستان کوهپایه با ۳۰ اثر ثبت ملی و یک کاروانسرای ثبت جهانی، ظرفیت بالایی برای معرفی دارد که این جشنواره بستری مناسب برای نمایش آن است.
همچنین، مجید جوهری، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان، با اشاره به فعالیتهای گسترده روستایی استان افزود: از هفته دولت امسال تاکنون بیش از ۷۰ رویداد روستایی در استان برگزار شده است و در ماههای پیش رو، شامل ماههای رجب، شعبان و رمضان، این رویدادها در قالب برنامههای فرهنگی و قرآنی پیگیری خواهد شد.
نمایشگاه این جشنواره با ٣٠ غرفه تا ٢٨ آذر ماه برای بازدید هموطنان برپاست.
«میراث سرخ» همچنین فرصتی برای آشنایی گردشگران و خانوادهها بااصالت، زیبایی و ظرفیتهای کشاورزی این منطقه به شمار میرود و انتظار میرود با استقبال گسترده بازدیدکنندگان همراه باشد.
انار و عناب عمدهترین محصول درختی شهر کوهپایه است و کشاورزان کوهپایه در کنار محصولات زراعی خود به کاشت درخت انار و برداشت میوه انار هم توجه ویژهای دارند بهخصوص که انار کوهپایه از کیفیت بینظیری برخوردار است و طعم دلچسب و متفاوتی با انار شهرهای دیگر دارد.
بیش از ۲۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان کوهپایه به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده است.