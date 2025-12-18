



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی سپیدان از کشف ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "ذبیح اله رضایی" عنوان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین انتظامی این شهرستان حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کنند.

سرهنگ "رضایی" با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به مخلان امنیت اقتصادی هشدار داد پلیس در همه عرصه‌ها برابر قانون با آنان برخورد می‌کند .