وزرای امور خارجه ایران و روسیه در پایان مذاکرات دوجانبه در مسکو، روابط راهبردی دو کشور را عمیق و ریشهدار عنوان و تاکید کردند: با لازمالاجرا شدن معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین تهران و مسکو، روابط دوجانبه شتاب تازهای در پیش گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در راستای تقویت روابط دوجانبه ایران-روسیه به مسکو سفر کرده است، بعدازظهر چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی با وی گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنیهای مستمر و سطح بالای دو کشور اظهار داشت: در یکسال گذشته روسای جمهوری ایران و روسیه پنج بار با یکدیگر دیدار کرده اند که این نشان دهنده اراده جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط فیمابین در چارچوب شراکت راهبردی ایران و روسیه است.
وی تصریح کرد ملاقات چهارشنبه، فرصتی مهم برای پیگیری توافقات روسای جمهور دو کشور در رابطه با همکاریهای دو کشور و نیز هماهنگی هر چه بیشتر دیدگاههای طرفین درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی، روابط دو کشور را عمیق و همهجانبه توصیف و تصریح کرد: اجرایی شدن معاهده جامع مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شتاب قابل توجهی به روابط دوجانبه بخشیده و ظرفیتهای همکاری زیادی را در همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی، انرژی، علمی و فناورانه، فرهنگی، گردشگری و سرمایهگذاری پیش روی دو کشور گشوده است.
وی با اشاره به مواضع نزدیک و حمایت دو کشور از یکدیگر در موضوعات مهم منطقهای و بینالمللی، از موضع روسیه در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تقدیر کرد و بر اهمیت تقویت همکاریهای بینالمللی برای مقابله با یکجانبهگرایی و قانونشکنی تاکید نمود.
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز ارتقای روابط ایران و روسیه به مشارکت راهبردی را بسیار مهم توصیف و بر عزم روسیه برای تحکیم مناسبات و گسترش همکاریها در همه حوزههای مورد علاقه طرفین بر اساس منافع مشترک دو ملت تاکید کرد.
وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی موجود در سطح بینالمللی و تشدید یکجانبهگرایی و قانونشکنی در سطوح منطقهای و بینالمللی بر اهمیت همکاری کشورها برای صیانت از اصول منشور ملل متحد تاکید کرد.
در گفتگوی دو وزیر علاوه بر ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جمله بررسی راههای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، گردشگری و کنسولی، تحولات منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، غرب آسیا، افغانستان، کارائیب، مساله اوکراین، و نیز موضوع هستهای ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان دیدار دو وزیر، سند «برنامه رایزنیها بین وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۲۰۲۶- ۲۰۲۸» به امضاء رسید.
همچنین وزرای امور خارجه ایران و روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و به پرسشهای خبرنگاران ایرانی و روسی در مورد نتایج مذاکرات و آینده روابط ایران و روسیه پاسخ دادند.