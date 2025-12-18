پخش زنده
با کاهش دمای هوا در سمنان پیش بینی شده از امروز تا سه شنبه آینده دمای هوا در این استان به زیر صفر برسد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اعلام هشدار نارنجی ویژه حاملهای انرژی گفت : از امروز تا سه شنبه آینده دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه کاهش دارد و این ماندگاری هوای سرد ماندگار است .
وی تاکید کرد : این هوای سرد سبب یخ زدگی سطح معابر و جاده ها شده و در تردد ها اختلال بوجود می آورد .
صرفه جویی در مصرف انرژی ، پیشگیری از یخ زدگی معابر و جاده ها ، محافظت از یخ زدگی لوله های آب ، خودرو و تاسیسات حساس ، تنظیم دمای گلخانه ها و دامداری ها و پیشگیری از سرما زدگی تتوصیه هایی است که کارشناسان هواشناسی برای گذر از این روزهای سرد اعلام کردند .