به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس پلیس راهور استان از توقیف ۳۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

سرهنگ "کورش کریمی" بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد نمود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۲۷۷ خودرو و ۶۲ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت گردیدند و همچنین ۱۶ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.