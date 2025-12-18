همدان به‌ عنوان قطب شعر کودک و نوجوان کشور شناخته شده و این ظرفیت، زمینه میزبانی این رویداد ملی را در همدان فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون فرهنگی و رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: در مراسم عصر شعر «آستان جانان» افزود: میزبانی جشنواره ملی شعر «آیات» و شانزدهمین دوره جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی فرصتی ارزشمند برای تعریف پیوست‌های فرهنگی، آموزشی و محتوایی در حوزه شعر آیینی و رضوی است.

مجید فروتن با اشاره به جایگاه همدان در حوزه شعر کودک و نوجوان تاکید کرد: همدان به‌عنوان قطب شعر کودک و نوجوان کشور شناخته شده و همین ظرفیت زمینه میزبانی این رویداد ملی را در همدان فراهم کرده است.

او با بیان اینکه توجه به کودکان و نوجوانان به‌عنوان آینده‌سازان کشور از اولویت‌های مهم اقدامات فرهنگی است، گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در این دوره از جشنواره زمینه رشد اندیشه و پرورش استعداد‌های نسل جوان را در حوزه شعر و ادبیات فراهم کنیم.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدانافزود: تولید آثار جدید و متناسب با زبان و ذائقه کودکان و نوجوانان از اهداف اصلی این رویداد است و برنامه‌ریزی شده تا خروجی این فعالیت‌ها در قالب یک بسته محتوایی گردآوری شود.

فروتن با اشاره به انتخاب «غلامرضا بکتاش» دبیر علمی جشنواره و «مریم زرنشان» دبیر جشنواره شعر «آیات»، تصریح کرد: امیدوارم این رویداد‌ها منجر به جریان‌سازی مؤثر در شعر آیینی کودک و نوجوان شود.