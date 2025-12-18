برف روبی ۹۰ کیلومتر از راههای ایلام
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی شامگاه گذشته ۹۰ کیلومتر از مسیرهای شریانی استان توسط عوامل راهداری برفروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حیدر دشتی پور» سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام اظهار داشت: براساس گزارش امروز ادارات تابعه و رصد دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راههای استان، شبانه روز گذشته در دو مسیر جادهای استان بارش برف گزارش شده است.
به گفته وی، در شبانه روز گذشته تاکنون ۵۰ تن شن و نمک در جادههای استان مصرف شده است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای ایلام همچنین بیان کرد: با تلاش نیروهای راهداری، ریزش برداری در ۱۸۳ مقطع از راههای این استان انجام شد.
وی مجموع نیروهای راهداری مرتبط با ریزشبرداری از سطح جادههای استان را ۱۹۴ نفر اعلام کرد که با به کار گیری ۱۶۱ دستگاه ماشینآلات این عملیات را انجام دادند.
دشتی پور از شهروندان خواست هنگام سفرهای برون شهری برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان و کشور با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند یا از درگاههای ارتباطی ادارهکل راهداری استفاده کنند.