



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد افیونی و دستگیری یک نفر متهم خبر داد.

سرهنگ "لطف الله محمدی" در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در اجرای طرح برخورد با سودجویانی که دسترسی افراد به موادافیونی را تسهیل می‌کنند، منزل یک نفر خرده فروش را در یکی از محلات شناسایی کردند.

وی ادامه داد: افسران پلیس در بازرسی از محل مورد نظر و منزل مجاور آن، مقدار ۳ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد افیونی از نوع تریاک را کشف کردند.

این مقام انتظامی به دستگیری یک نفر در این رابطه اشاره کرد و گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری سایر یگان‌های انتظامی ضمن اجرای طرح‌های انتظام بخشی، عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهند کرد.