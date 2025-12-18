معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل گفت: ۵۴۴ هزار و ۳۱۳ نفر از ساکنان مناطق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر استان زیر پوشش برنامه پزشک خانواده قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سعید صادقیه اهری روز پنجشنبه اظهار کرد: یکی از مسائلی که از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری می‌شود و در استان اردبیل هم به جد پیگیر آن هستیم، بحث پزشک خانواده است که برنامه پزشک خانواده روستایی از سال ۱۳۸۴ همزمان با سایر نقاط کشور در اردبیل هم آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

وی افزود: ۳۷۵ هزار و ۱۱۵ نفر در استان دارای دفترچه بیمه سلامت روستایی هستند که ۷۰ درصد جمعیت نقاط روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر را شامل می‌شود و ۱۳۵ نفر پزشک به همراه ۱۰۵ نفر از کارشناسان مامایی و بیش از ۵۰۰ نفر در قالب بهورز در ۴۵۳ خانه بهداشت، ۱۰۵ پایگاه سلامت و ۸۷ مرکز خدمات جامع سلامت به عنوان مجری برنامه پزشک خانواده در حال فعالیت هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: همچنین ۵۰ دندانپزشک و کارشناس‌های بهداشت محیط و سلامت روان در کنار نیرو‌های مورد اشاره خدمات مورد تعهد سطح یک را به جمعیت زیرپوشش این معاونت ارائه می‌کنند.

صادقیه اهری بیان کرد: برنامه پزشک خانواده بیشتر بر بحث ارجاع متمرکز است تا افراد بدون معاینه و تشخیص پزشک عمومی به صورت خودسرانه به متخصصان مراجعه نکنند، بر اساس این برنامه اگر فردی نیازمند خدمات پزشکی تخصصی باشد باید از مسیر پزشک خانواده خود فرد پیگیری شود که صرفه‌جویی در ارائه خدمات درمانی را هم در پی دارد.

وی اضافه کرد: مشگین‌شهر هم از ابتدای مهر امسال به عنوان شهرستان منتخب برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شد؛ در پی آن اگر پزشک عمومی نیازی به ارائه خدمات تخصصی ببیند، می‌تواند از درمانگاه‌های تخصصی مستقر در بیمارستان ولی‌عصر (عج) نوبت بگیرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه تنها در حوزه پزشک خانواده بیمه روستایی ماهانه نزدیک به ۸۷ هزار معاینه را زیرپوشش قرار می‌دهد، تصریح کرد: ما البته مشکل‌هایی در بحث خانه‌های بهداشت نیز داریم که انتظار می‌رود با همکاری رسانه‌ها و سوق یافتن خیرین به بحث بهداشت و سلامت، نسبت به رفع آنها اقدام شود.

صادقیه اهری افزود: با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیرو در مجموع ۱۱ شهر و جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را با ۶۸۰ خانه بهداشت، مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه سلامت مرزی زیرپوشش دارد که به واقع قطار عظیمی است و همکاران با تلاش شبانه‌روزی آن را پیش می‌برند.