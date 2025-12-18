تردد روان در محورهای کوهستانی اما برفی مازندران
تمامی محورهای کوهستانی مازندران باز اما سطح جاده ها به دلیل بارش برف و باران لغزنده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد محورهای چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال با بارش باران و برف مواجه هستند
بر اساس این گزارش تردد در همه محورهای کوهستانی عادی و روان است و بجز محور غیر شریانی دوآب – بلده تردد خودروها در سایر محورها در جریان است
پلیس راه مازندران نیز اعلام کرد محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی استان که از دیروز چهارشنبه آغاز شده بود تا صبح شنبه ۲۹ آذر ادامه دارد و بر اساس آن تردد موتور سیکلتها بجز موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری تا ساعت ۸ شنبه ۲۹ آذر در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در محور چالوس
بر اساس گزارش پلیس راه مازندران، محدودیت یکطرفه مقطعی در محور چالوس در صورت افزایش حجم ترافیک اعمال و از ساعت ۱۳ روز جمعه مسیر پل زنگوله به سمت چالوس مسدود و تردد خودروها از ساعت ۱۲ به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال ممنوع خواهد بود.
محور چالوس از مرزنآباد به سمت تهران از ساعت ۱۵ یکطرفه میشود و ساعت ۲۴ نیز پایان طرح و بازگشت ترافیک به حالت دوطرفه خواهد بود.
تردد کلیه تریلرها، کامیونها و کامیونتها در محور چالوس نیز کماکان ممنوع است.
محدودیت ترافیکی در محور هراز
پلیس راه مازندران اعلام کرد در صورت ترافیک سنگین، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و جمعه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال میشود.
بر اساس این گزارش تردد تریلرها در محور هراز ممنوع و تردد کامیونها و کامیونتها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع است.
پلیس راه مازندران از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی جادهها ضمن توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، از چراغ مهشکن استفاده کرده و از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.