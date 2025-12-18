هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به نفوذ وماندگاری هوای سرد هشدار نارنجی داد.

نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در چهرمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل هواشناسی استان گفت: از روز شنبه تا روز دو شنبه کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان انتظار می‌رود.

نوروزی افزود:افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخزدگی سطح جاده‌های مواصلاتی، لغزندگی جاده‌ها به ویژه در محور‌های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر از مخاطرات این سامانه است.

وی از مردم خواست در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از لغزندگی معابر و جاده‌ها و عایق‌بندی مناسب برای لوله‌های آب و استفاده از ضد یخ در رادیاتور خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانه‌ها و دامداری‌ها در نظر بگیرند.