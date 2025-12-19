پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی زریندشت از توقیف ۷۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف که با صداهای ناهنجار و انجام حرکات مخاطره آمیز باعث سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند، خبر داد.
سرهنگ "رحمتاله ارجمندی"، در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: بدنبال چندین گزارش مردمی مبنی بر جولان موتورسواران و رانندگان متخلف در سطح شهرستان، با توجه به مطالبات مردمی و به منظور افزایش انضباط ترافیکی، پیشگیری و مهار تصادفات و همچنین کنترل تخلفات، طرح آرامش و ایمنی ترافیکی توسط مأموران پلیس در شهرستان اجرا شد.
وی گفت: ماموران در قالب این طرح برابر مقررات ۷۵ دستگاه موتورسیکت که با صداهای ناهنجار و انجام حرکات مخاطره آمیز باعث سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند را توقیف و روانه پارکینگ کردند.
فرمانده انتظامی زریندشت گفت: اینگونه طرحها به عنوان مطالبات مردمی همواره در دستور کار پلیس بوده و ماموران با رانندگان متخلف برخورد جدی خواهند کرد.