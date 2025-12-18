افتتاح یک مدرسه سهکلاسه درشهرستان میانجلگه
یک مدرسه سهکلاسه با بیش از ۲ میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه درشهرستان میانجلگه بهره برداری رسید.
عزتالله سلیمان، اظهار داشت: شهرستان میانجلگه از نظر فضای آموزشی شرایط مناسبی دارد و اکثر مدارس نوسازی شدهاند.
وی افزود: در راستای توسعه عدالت آموزشی و دنبال کردن منویات رئیسجمهور، ۱۴ طرح آموزشی برای این شهرستان تعریف شده بود که سه مورد از آنها از ابتدای سال تحصیلی جاری افتتاح شده است و ۱۱ طرح باقیمانده نیز تا پایان سال تحصیلی به بهرهبرداری خواهند رسید.
سلیمان با بیان اینکه هر ۲۰ روز یک طرح آموزشی در شهرستان افتتاح میشود، تصریح کرد: میانجلگه حدود ۹ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد که در ۱۰۹ آموزشگاه مشغول تحصیل هستند و حدود هزار فرهنگی نیز در این مدارس تدریس میکنند.
فرماندار میانجلگه کرد: این شهرستان ۷۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد و در همه روستاهایی که به حدنصاب دانشآموزی رسیدهاند، مدرسه دایر است.
وی افزود: دانشآموزان روستاهایی که به حدنصاب نرسیدهاند، در مدارس شبانهروزی شهرستان تحصیل میکنند و در حال حاضر پنج مدرسه شبانهروزی در میانجلگه فعال است.