

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی لارستان از توقیف ۵ دستگاه خودرو و کشف ۵۶ راس احشام فاقد مجوز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محمد رستمی" در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس شهرستان لارستان در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل محور مواصلاتی به ۵ دستگاه خودرو حامل بار مشکوک و آنها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۵۶ رأس احشام که فاقد هرگونه مجوز بود، کشف کردند.

سرهنگ "رستمی" با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: رانندگان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.