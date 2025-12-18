پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا بعدازظهر تداوم فعالیت دومین سامانه بارشی جنوبی به ویژه در تنگه هرمز و نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: از امشب ورود سومین سامانه بارشی فعال و ناپایداری جوی و دریایی قابل ملاحظه، در جنوب کشور و استان مورد انتظار است.
او افزود: امروز آسمان استان ابری خواهد بود و در محدوده تنگه هرمز، غرب دریای عمان، شرق، مرکز و پارهای نقاط شمالی استان، رگبار باران و رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: سومین سامانه بارشی از امشب از سمت غرب، استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب رگبار شدید باران و تگرگ و رعد و برق و تندباد لحظهای خواهد شد و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در ترددهای دریایی و هوایی را به همراه خواهد داشت.
مجتبی حمزه نژاد، گفت: از ظهر فردا جمعه بارشهای قابل توجه سامانه در نیمه غربی استان کاهش یافته و تا پایان روز جمعه تمرکز بارشهای قابل توجه در نیمه شرقی استان پیش بینی میشود.
او افزود: هر چند بارشهای قابل ملاحظه سومین موج بارشی در پایان روز جمعه در استان به اتمام میرسد، اما رگبارهای متوسط باران و رعد و برق در سطح استان بویژه بر روی دریا، سواحل و جزایر، تنگه هرمز و پارهای نقاط شرقی، شمالی، مرکزی و غربی استان تا پایان روز شنبه ۲۹ آذر پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نیز به ویژه از بعدازظهر امروز تا روز شنبه با تاکید بر پایانی امشب و بامداد جمعه با وزش بادهای شدید بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و تندبادهای لحظهای همراه با رگبار شدید باران و رعد و برق مواج خواهد شد و بیشینه ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر خواهد رسید و توصیه میشود تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود و از تردد شناورها خودداری شود.
حمزه نژاد، گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارشها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استانهای همجوار علاوه بر استان هرمزگان، توصیه میشود تمهیدات لازم در این خصوص در نظر گرفته شود و از ترددهای غیر ضرور شهری، جادهای و روستایی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: از اواخر وقت شنبه تا دوشنبه اول دی با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، تنگه هرمز ودریای عمان وزش بادهای نسبتاً شدید شمال شرقی و کاهش محسوس دمای کمینه مورد انتظار است و خسارت به محصولات کشاورزی محتمل خواهد بود. تمهیدات لازم اندیشیده شود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی تا شنبه ۲۹ آذر نوسان دمایی تغییر چندانی نخواهد داشت و اوایل هفته آینده کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر نیمه شرقی استان و ارتفاعات پیش بینی میشود.