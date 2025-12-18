پخش زنده
امروز: -
زمینلرزهای به بزرگی ۴٫۲ ریشتر صبح امروز منطقه هجدک – در استان کرمان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران- زمینلرزهای به بزرگی ۴٫۲ ریشتر صبح امروز منطقه هجدک در استان کرمان را لرزاند.
این زمینلرزه در ساعت ۰۹:۲۰:۳۵ روز ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
مختصات جغرافیایی کانون زلزله عرض جغرافیایی ۳۰٫۷ و طول جغرافیایی ۵۷٫۳۳ گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده و بررسیهای تکمیلی در حال انجام است.