بارش پراکنده باران و برف همچنان مهمان مازندرانیها
آسمان مازندران با بارش پراکنده باران و در ارتفاعات با بارش برف همراه است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ هواشناسی مازندران وضعیت جوی امروز پنج شنبه ۲۷ آذرماه با بارش متناوب باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در ارتفاعات مهآلود با بارش متناوب برف پیش بینی کرد.
فردا جمعه نیز آسمان نیمه ابری در ساعات بعدازظهر و شب ابری با بارش پراکنده در ارتفاعات شرقی با بارش ملایم برف همراه خواهد بود.
این سامانه تا شنبه در استان حاکم است و از یک شنبه تا سه شنبه آسمان صاف تا نیمه ابری پیش بینی شده است.
رامسر با ۱۲.۶ درجه دیروز چهارشنبه گرمترین و بلده با یک درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران بودند
بر اساس گزارش هواشناسی مازندران طی ۱۰ روز آینده، سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب بزند، نخواهیم داشت.