به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ هواشناسی مازندران وضعیت جوی امروز پنج شنبه ۲۷ آذرماه با بارش متناوب باران، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش محسوس دما و در ارتفاعات مه‌آلود با بارش متناوب برف پیش بینی کرد.

فردا جمعه نیز آسمان نیمه ابری در ساعات بعدازظهر و شب ابری با بارش پراکنده در ارتفاعات شرقی با بارش ملایم برف همراه خواهد بود.





این سامانه تا شنبه در استان حاکم است و از یک شنبه تا سه شنبه آسمان صاف تا نیمه ابری پیش بینی شده است.





رامسر با ۱۲.۶ درجه دیروز چهارشنبه گرمترین و بلده با یک درجه زیر صفر سردترین نقطه مازندران بودند





بر اساس گزارش هواشناسی مازندران طی ۱۰ روز آینده، سرما و یخبندانی که به مرکبات آسیب بزند، نخواهیم داشت.