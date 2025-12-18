



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی مهر از کشف کالای برقی فاقد مجوز به ارزش ۲ ریال در آن شهرستان خبر داد.



سرهنگ "نصراله دهقان" اظهار داشت: ماموران انتظامی این فرماندهی حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری تیبا حامل بار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو کالای برقی خارجی فاقد مجوز شامل ۷ دستگاه ال‌ای‌دی و اسپیکر کشف شد.

فرمانده انتظامی "مهر" با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مشکوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.