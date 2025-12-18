مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از برگزاری طرح ویژه‌ای به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت واحد‌های صنفی این استان در آستانه شب یلدا با هدف تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رامین صادقی گفت: این طرح با استقرار بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل برای نظارت مضاعف بر بازار با هدف تامین نیازها، حفظ قدرت خرید مردم و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در آستانه شب یلدا به اجرا درمی‌آید.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالا‌ها در این روز‌ها اضافه کرد: بر این اساس بازرسان این اداره‌کل به صورت فعال در ۲ نوبت کاری صبح و عصر در بازار مستقر هستند تا بر عرضه، کیفیت و قیمت کالا‌های اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب چله نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: عرضه میوه‌های خشک و تازه، آجیل، شیرینی‌های سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب به طور ویژه از سوی تیم‌های بازرسی تحت نظارت قرار دارد و همکاری مردم و ارائه گزارش به موقع می‌تواند به مدیریت هرچه بهتر بازار کمک کند.

صادقی اضافه کرد: اپراتور سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ از ساعت هفت تا ۱۶ در روز‌های کاری و در روز‌های تعطیل به جز جمعه از ساعت ۹ تا ۱۲ آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های شهروندان در مورد تخلف‌های صنفی احتمالی است.

نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل است.