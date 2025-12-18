پنج تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان در راستای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد آذربایجان‌غربی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پنج تفاهم‌نامه و قرارداد سرمایه‌گذاری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان، شامگاه روز گذشته با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران گروه توسعه سرمایه علاءالدین به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها و رونق اقتصادی استان منعقد شده و شامل ایجاد مرکز کارگو در فرودگاه ارومیه، توسعه تجارت مرزی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار، احداث پارکینگ هوشمند و مکانیزه، اجرای پروژه فیبر نوری در شهر‌های مختلف استان و حمایت مالی از تیم والیبال شهرداری ارومیه است.

استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با اشاره به برنامه‌های کلان توسعه‌ای استان گفت: احداث پایگاه فضایی ایران، فعالیت در حوزه معادن طلا و توسعه صنایع الکترونیک از جمله پروژه‌های بزرگ و راهبردی است که هم‌اکنون در آذربایجان‌غربی در دست اجرا قرار دارد.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه استان افزود: آذربایجان‌غربی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ است و اگر سرمایه‌گذاری برای برخی استان‌ها یک انتخاب باشد، برای این استان یک ضرورت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان تصریح کرد: آذربایجان‌غربی دروازه ورود ایران از سمت اروپا و منطقه بوده و از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه ترانزیت و ارتباطات بین‌المللی برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین به پروژه‌های زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: اتصال ریلی ارومیه به تبریز و مرکز کشور در دستور کار قرار دارد و ایجاد کریدور‌های اقتصادی شمال ـ جنوب و مسیر‌های ارتباطی با کشور‌های عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌تواند استان را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل کند.

رحمانی در پایان با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: آذربایجان‌غربی از نظر صدور مجوزها، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای اعتماد، شرایط مناسبی دارد و اولویت ما اجرای طرح‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای استان شود.