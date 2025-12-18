این روز‌ها در حالیکه همچنان آتش بس در لبنان از سوی صهیونیست‌ها با چشم پوشی همپیمانانشان نقض می‌شود، برخی تلاش‌ها از تقسیم کار رژیم صهیونیستی و آمریکا برای تضعیف ارتش لبنان حکایت دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ چندی پیش جوزف عون رئیس جمهور لبنان از انتقاد‌ها به ارتش، انتقادش را علنی کرد و گفت: طبق اعلام یونیفل ارتش به وظایفش در جنوب عمل کرده است.

این انتقاد در واکنش به برخی فشار‌ها بر روی ارتش صورت می‌گیرد چرا که نماینده صهیونیست‌ها در کمیته مکانیزم آتش بس درخواست داده هر زمان که نیاز شد باید بعد از اطلاع ما ارتش لبنان مناطق مشکوک از جمله خانه‌های مردم را بازرسی کند.

اگر چه هنوز این مهم به طور علنی اعلام نشده، اما اخیرا بعد از هشدار تهدید رژیم اشغالگر به بمباران یک خانه در روستای یانوح در جنوب لبنان، ارتش این کشور اقدام به بازرسی نمود، اما رژیم اشغالگر از اطمینان اطلاعات خود مبنی بر وجود موشک‌های حزب الله در آن خبر داد.

هر چند ارتش لبنان دوباره به آن خانه رفت و بعد از بازرسی اعلام کرد این ادعا دروغ است، اما این مسئله واکنش صاحبخانه و همسایه‌های آن با ارتش را در پی داشت.

حیدر گفت: ما به ارتش گفتیم اینجا خانه شماست و شما فرزندان من هستید بیایید بگردید، اما نباید با هر هشدار اشغالگران دست به این کار بزنید.

حیدر ادامه داد: به آن‌ها گفتم شما حتی به اتاق خواب من هم آمدید در حالیکه فرزندانم اجازه ورود به آن ندارند.

گفته شده ارتش در بازرسی دوم بخشی از سطح خانه را کنده و گفته چیزی که صهیونیست‌ها مدعی آن بودند صحت نداشته بلکه فاضلاب بوده است.

فشار‌ها بر ارتش پیش از این به نوعی در سخنان تام باراک فرستاده ایالات متحده به سوریه و لبنان مشهود بود.

او چندی پیش گفت: ما اگر به ارتش کمک کنیم این کمک‌ها برای جنگ با اسرائیل نیست بلکه برای جنگ با مردم لبنان و حزب الله است.

تامیر مورگان خبرنگار کانال ۱۴ رژیم اشغالگر هم گفت: راهبرد ما با آمریکا در لبنان هماهنگ و مبتنی بر سیاست چماق و هویج است.

مهدی عقیل کارشناس لبنانی مسائل منطقه معتقد است برای رفع گرفتاری‌های مرتبط با ارتش باید با دولت‌های مغرض که ادعای حمایت از ارتش لبنان را دارند با احتیاط عمل کرد چرا که در غیر این صورت چیزی از استقلال آن باقی نمی‌ماند و امنیت و ثبات لبنان بیش از پیش به خطر می‌افتد.

حزب الله، اما در راهبرد خود شعار سه ضلعی ارتش، وطن و مقاومت را پیگیری می‌کند و آن را، راه برون رفت از مسائل امنیتی و همچنین بازدارندگی مقابل اشغالگران می‌داند.

ناظران فشار‌ها به ارتش را تلاش برای تضعیف و کاهش نقش آن در حد و اندازه پلیس تشکیلات خودگردان می‌داند تا طرح صهیونیست‌ها در کرانه، در لبنان هم نهادینه شود تا عملا ارتش صهیونیستی تنها قدرت نظامی مسلط و بی دردسر باشد و به راحتی اهداف رژیم صهیونیستی را در منطقه محقق کند.