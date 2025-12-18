



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی فیروزآباد از شناسایی و دستگیری یکی از عاملین تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "ابوالحسن مزارعی" اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به جرح در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان، با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی شهستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی و بررسی‌های میدانی موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری که در درگیری با آن تیراندازی شده بود را نیز کشف کنند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلاف بر سر زمین کشاورزی با مضروب اعلام کرد.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی و تلاش در جهت دستگیری همدست وی، خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.