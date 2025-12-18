پخش زنده
متخصان یک شرکت دانشبنیان ایرانی با تولید ربات شستوشوی اتوماتیک پنلهای خورشیدی، راهکاری بومی برای افزایش تا ۱۰ درصدی بهرهوری پنلها ارائه کردند که با قیمتی حدود ۴۰ درصد ارزانتر از نمونههای خارجی عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد نظرپور، معاون توسعه کسبوکار این شرکت دانشبنیان با اشاره به کاهش راندمان پنلهای خورشیدی به دلیل آلودگیهای محیطی، گفت: بررسیها نشان میدهد کثیفی پنلها میتواند بین ۵ تا ۱۰ درصد از بهرهوری نیروگاههای خورشیدی بکاهد، در حالی که در بسیاری از نیروگاهها شستوشو همچنان بهصورت دستی یا با تجهیزات ساده انجام میشود که نهتنها زمانبر است، بلکه کارایی مطلوبی هم ندارد.
وی افزود: ربات شستوشوی پنلهای خورشیدی که توسط تیم تحقیق و توسعه این شرکت طراحی و تولید شده، بهصورت کاملاً اتوماتیک عمل میکند و با مصرف بهینه آب، امکان شستوشوی منظم و مؤثر پنلها را فراهم میکند. این ویژگی باعث میشود پنلها همواره در شرایط استاندارد باقی بمانند و حداکثر توان تولید برق خود را حفظ کنند.
نظرپور با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای نگهداری نیروگاههای خورشیدی، اظهار کرد: برآوردها حاکی از آن است که تا سال آینده حدود ۱۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در کشور احداث خواهد شد. این میزان توسعه بدون توجه به نگهداری اصولی پنلها میتواند با افت تولید همراه باشد، در حالی که استفاده از راهکارهای فناورانه مانند این ربات، نقش مستقیمی در افزایش تولید برق پاک دارد.
به گفته معاون توسعه کسبوکار این شرکت، این ربات در مسیر اخذ تأییدیه دانشبنیان قرار دارد و ثبت اختراع آن انجام شده است.
وی تصریح کرد: با وجود حضور نمونههای خارجی در بازار، موفق شدیم نسخه بومی این محصول را با قیمتی حدود ۴۰ درصد کمتر تولید کنیم و در عین حال خدمات پس از فروش مناسبتری ارائه دهیم.
نظرپور در پایان خاطرنشان کرد: این ربات از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله تجاریسازی شده و تاکنون هفت دستگاه از آن در نیروگاههای خورشیدی استانهای قم و یزد نصب و راهاندازی شده است.