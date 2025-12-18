پخش زنده
با حضوراستاندار آذربایجان غربی پنج تفاهمنامه و قرارداد سرمایهگذاری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان در حوزههای مختلف اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعهای امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پنج تفاهمنامه و قرارداد سرمایهگذاری به ارزش چهار هزار میلیارد تومان در حوزههای مختلف اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعهای، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و مدیران یک گروه سرمایه گذاری به امضا رسید.
این تفاهمنامهها و قراردادها که با هدف توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی آذربایجانغربی منعقد شده، شامل ایجاد مرکز کارگو در فرودگاه ارومیه، توسعه تجارت مرزی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار، احداث پارکینگ هوشمند و مکانیزه، اجرای پروژه فیبر نوری در شهرهای مختلف استان و حمایت مالی از تیم والیبال شهرداری ارومیه میباشد.
این اقدامات گامی مؤثر در راستای جذب سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی و ارتقای زیرساختهای آذربایجانغربی خواهد بود.