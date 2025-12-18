به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،با حضور در برنامه روی خط خبر گفت: ما یک مقدار گاز مشخصی در شبکه داریم که معمولا در فصل سرما به عدد ۸۵۰ میلیون متر مکعب به شبکه گاز کشور تزریق می‌شود که از این مقدار ۴۳۵ میلیون متر مکعب خط مبنایی مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزء است که هر چه مقدار این عدد بیشتر می‌شود ما مجبوریم به بقیه مصرف کنندگان و مشترکان که عمدتا بخش‌های انرژی بر هستند محدودیت اعمال کنیم.

وی ادامه داد: روز گذشته ۶۲۵ میلیون متر مکعب از سبد ۸۵۰ میلیونی را در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء‌ مصرف کردیم، که پیش بینی می‌شود تا آخر هفته یعنی روز جمعه به دلیل استمرار و ورود توده هوای سرد در کشور خصوصا در نقاط جنوب، فلات مرکزی و شمال شرق کشور این عدد به ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر میزان مصرف گاز از ۴۳۵ میلیون متر مکعب در بخش خانگی و تجاری و صنایع جزء افزایش داشته باشد مجبور هستیم محدودیت اعمال کنیم، هفته آینده و هفته بعد از آن نیز طبق پیش بینی هواشناسی دمای هوا کاهشی است و طبیعتا مصرف کننده خانگی میزان مصرف خود را با دما تنظیم می‌کند.

توکلی افزود: ۷۲ درصد براساس میزان و مصرف ۶۱۵ میلیونی که مربوط به مصرف روز گذشته بوده مربوط به میزان مصرف خانگی، تجاری و صنایع جزء می‌باشد و در آرایش مصرف در فصل زمستان این عدد به ۸۰ درصد می‌رسد یعنی ۲۰ درصد گاز باقی مانده در شبکه را بقیه مصرف کنندگان از جمله صنایع عمده، نیروگاه‌ها و مصارف عملیاتی خودمان مصرف می‌کند و وقتی که مصرف، مصرف کننده خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۸۰ درصد سهم می رسد طبعیا بقیه مصرف کنندگان را سوئیچ می‌دهیم به سوخت دوم.

وی افزود: وزارت نفت به صورت یکپارچه یک سبد سوخت را تعریف کرده و این سبد سوخت در ارتباط با نیروگاه‌ها و صنایع دارای ۳ بخش گاز طبیعی، گازوئیل و نفت کوره می باشد، زمانی که در آرایش مصرف زمستانی میزان بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء افزایش پیدا می‌کند طبیعتا نیروگاه‌ها روی سوخت مایع سوئیچ می‌کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در ۴ روز گذشته ۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

توکلی افزود: از ابتدای آبان ماه ما پایش‌های مستمر را انجام دادیم بدون هیچ گونه چشم پوشی و اغماضی اخطار و قطع گاز ادرات را داشته ایم به طوری که گاز بخشی از زیر مجموعه‌های وزارت نفت را هم قطع کرده‌ایم، طبق مصوبه ۲۰ درصد دستگاه‌های دولتی باید نسبت به مصرف کاهش مصرف داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیش‌تر تعرفه‌ها بر اساس پنج اقلیم محاسبه می‌شد، اما اکنون این تقسیم‌بندی به حدود ۱۳۰۰ منطقه اقلیمی افزایش یافته تا میانگین مصرف هر شهر به‌طور دقیق‌تر و عادلانه‌تر لحاظ شود، افزود: همچنین تعداد پله‌های تعرفه از ۱۲ پله غیراستاندارد به چهار پله استاندارد کاهش یافته است. بر این اساس تنها حدود ۲ درصد از مشترکان پرمصرف مشمول افزایش می‌شوند.

وی افزود: اگر ادرات طبق الگو مصرف داشته باشند براساس پله سوم محسوب می‌شود در حال حاضر اگر در پله اول و دوم باشند کم مصرف، پله سوم بد مصرف و پله چهارم بسیار بد مصرف محسوب می‌شوند،۲درصد از مجموعه مشترکان ما پله چهارم هستند ولی ۶ درصد از مجموعه گاز کشور را خصوصا در فصل سرد مصرف می‌کنند.

توکلی بیان کرد: دمای آسایش بین ۱۸ تا ۲۱ درجه است و در شبکه گاز کشور اگر در اوج زمستان یک درجه سانتی گراد کاهش دمای محیط داشته باشیم به اندازه یک فاز عسلویه یعنی ۲۵ میلیون مترمکعب به شبکه ما کمک می‌شود همچنین دمای پکیج و آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه تنظیم شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، با اجرای راهکارهای کاهش مصرف انرژی گرمایشی دربخش ساختمان، مصرف انرژی دراین بخش حدود ۳۵ درصد کاهش می‌یابد.

وی افزود: طرح تعویض بخاری‌های گازی موجود در ایران با بخاری‌های بهینه مصرف یکی از راهکارها برای کاهش گاز مصرفی مشترکان خانگی و تجاری است. این طرح در راستای اجرای مصوبه شورای اقتصاد و به منظور بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور تدوین شده است امسال حدود ۱ میلیون ۷۵۰ بخاری قرار داد شده است و تا آخر سال هدف ۳۰۰ هزارتا نصب بخاری راندمان بالا است.

توکلی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزارتا از این نوع بخاری‌ها توزیع شده و تا آخر سال ۳۰۰ هزار عدد و این رقم به ۴ میلیون ۱۰۰ هزارتا دو سال آینده می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از بهینه سازی ۱۱۴ هزار موتورخانه در کل کشور خبر داد.

وی افزود: کاهش مصرف انرژی با توزیع بخاری‌های گازی راندمان بالا موثر می باشد، بخاری‌های گازی با راندمان بالای ۸۵ درصد را جایگزین بخاری‌های فعلی کنیم.

توکلی در پایان در خصوص قطع گاز در بخش خانگی گفت: ما سال گذشته هیچ قطع گازی در کشور نداشتیم، از ابتدای سال تا الان تمام تمهیداتی که مرتبط با دستگاه‌های مولد انرژی هستند انجام شده است و قطع گاز در برخی از بخش خانگی مشکل فنی داشته و جزو قوانین ما قطع گاز بخش خانگی نیست ولی قبوض پله‌های چهارم برای این مشترکان بازدارندگی دارد.