برگزاری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران در مشهد
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی بحران صبح امروز در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، استاندار خراسان رضوی، در این نشست گفت: یک مانور بزرگ بهمنظور پیشگیری از غافلگیری در برابر حوادث طبیعی با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی استان در دستور کار قرار گرفته است .
غلامحسین مظفری افزود : تاریخ این مانور چهارم دیماه تعیین شده است و ستاد مقابله با بحران استان مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت و سایر دستگاهها از جمله شهرداریها و فرمانداریها نیز موظف به همراهی هستند.
مظفری افزود: مدیریت بحران یک اقدام مقطعی نیست و مقطعی بودن آن موجب غافلگیری و ضعف در مهار شرایط سخت خواهد شد. با توجه به جغرافیای گسترده، تنوع اقلیمی و پراکندگی جمعیت در استان، لازم است در تمام ایام سال آمادگی لازم وجود داشته باشد.
او همچنین تأکید کرد که شهرستانهای استان از آمادگی یکسان در مقابله با بحران برخوردار نیستند و این موضوع باید پیگیری شود.
مظفری ادامه داد: ستاد مسئولیت فرماندهی در هنگام بحران را بر عهده دارد و هیچ دستگاهی خارج از دستور فرماندهی عمل نخواهد کرد.
وی تصریح کرد که تلاش میشود بخش عمده هزینهها صرف پیشگیری شود نه مهار بحران.
استاندار خراسان رضوی همچنین گفت: اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی در زمان بحران بسیار اهمیت دارد و باید بهموقع، صادقانه و متناسب با نیاز انجام شود تا از افزایش استرس جامعه جلوگیری شود.
او خاطرنشان کرد: مردم در بحرانها صرفاً دریافتکننده خدمات نیستند، بلکه یکی از نیروهای مهم مدیریت بحران محسوب میشوند و مشارکت داوطلبانه آنها، بهویژه در ساعات اولیه، نقش مهمی در مهار بحران دارد.