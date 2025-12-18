پخش زنده
امروز: -
فرمانده ستاد بحران سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بعلت بارندگیهای دیروز و آبگرفتگی روستای طولای قشم، ۱۰ خانواده از اهالی این روستا اسکان موقت داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرهادی افزود: ۵۰ خانواده دیگر در روستای طولای قشم در مسیر سیل قرار دارند که به رغم هشدارها و توصیهها همچنان در منازل خود ساکن هستند.
وی گفت: همه ظرفیتهای امدادی سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاههای خدماترسان در آماده باش کامل قرار دارند و در صورت نیاز، اسکان اضطراری در ۱۳ سوله ورزشی پیشبینیشده، صورت میگیرد.
فرمانده ستاد بحران سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از دیشب تاکنون آبِ بند خاکی روستای طولای قشم تخلیه، و خیابانها خاک برداری شد.
فرهادی از مردم و مسافران خواست از رفت وآمدهای غیرضروری، حضور در مسیرهای سیلابی، سواحل و فعالیتهای دریایی به ویژه شناورهای سبک خودداری کرده و نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
بیشتر بخوانید: ورود سومین سامانه بارشی به هرمزگان از امشب
سامانه بارشی از بامداد یکشنبه ۲۳ آذر وارد هرمزگان شده است.
تاکنون بیشترین بارندگی در شهرستان قشم با ۱۶۸ میلی متر ثبت شده است.
طولا، روستایی در دهستان بخش مرکزی شهرستان قشم است.
روستای طولا در حدود ۲۰ کیلومتری شهر قشم واقع شده است.