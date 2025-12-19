



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی اوز گفت: با هوشیاری ماموران این فرماندهی عامل تیراندازی دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز نیز دستگیر شد.

سرهنگ "حسین محمدی" بیان داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت یک مغازه در یکی از بخش‌های شهرستان و ایجاد ناامنی برای شهروندان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه‌ای که توسط مامورین پلیس امنیت صورت گرفت، عامل اصلی تیراندازی شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی "اوز" با اشاره به اینکه در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف شد، تصریح کرد: فرد دستگیر شده در بازجویی به عمل آمده علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد .