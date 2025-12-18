معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، تقویت شبکه‌های ارتباطی، اطلاع‌رسانی مستمر به مردم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، با اشاره به هشدار‌های هواشناسی و شرایط جوی پیشِ‌رو، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، تقویت شبکه‌های ارتباطی، اطلاع‌رسانی مستمر به مردم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی صبح امروز (۲۷ آذرماه) در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان گفت: دستگاه‌های مسئول در فرصت باقی‌مانده تا آغاز بارش‌ها، شبکه‌های ارتباطی را به‌طور کامل بررسی کرده و نسبت به رفع نواقص احتمالی اقدام کنند تا امکان اطلاع‌رسانی و ارتباط امدادگران و شهروندان در همه شرایط فراهم باشد

مسئولان محلی باید به‌صورت فوری و حضوری از افراد تحت پوشش نهاد‌هایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بازدید کرده و در صورت آسیب‌پذیر بودن محل سکونت آنان در برابر بارش‌ها، اقدامات لازم از جمله جابه‌جایی یا ایمن‌سازی را بدون تأخیر انجام دهند.