



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از کشف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ "علی‌اصغر محمدپور" بیان کرد: ماموران انتظامی این شهرستان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی در بازرسی از منزلی در یکی از محلات شهر، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین ۲۵۰ سی سی بدون مجوز را کشف و توقیف کردند.

وی با بیان اینکه مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش موتورسیکلت کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.