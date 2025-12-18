نگاه ویژه دولت به طرح آبفا در شهرهای ساحلی کشور
دولت در تدوین بودجه سال آینده به اجرای طرحهای آب و فاضلاب در شهرهای ساحلی توجه ویژهای خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرعامل شرکت آبوفاضلاب کشور در نشست بررسی طرحهای آب و فاضلاب شرق مازندران با تأکید بر نگاه ویژه دولت به شهرهای ساحلی، گفت: به دستور رئیسجمهور، در تدوین بودجه سال آینده توجه خاصی به ظرحهای آب و فاضلاب این مناطق خواهد شد.
هاشم امینی افزود: برای تزریق اعتبارات برای اجرا و تکمیل این طرحها علاوه بر بودجه سنواتی، از ظرفیت ماده ۵۶ و سایر منابع مالی نیز استفاده خواهد شد
او ادامه داد: به زودی رقم قابل توجهی از محل مربوط به حوزه آبرسانی کشور به طرح اضطراری آبرسانی شرق مازندران اختصاص داده میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران نیز با اشاره به تکمیل طرح پل زیرقوسی فلزی و جاده جایگزین سد گلورد، گفت: با بهرهبرداری پل بزرگ زیرقوسی و جاده جایگزین در آینده نزدیک، آبگیری کامل سد گلورد نیز آغاز میشود.
داوودیان افزود: به همین دلیل باید هر چه سریعتر طرح اضطراری آبرسانی به شرق مازندران با هدف بهرهگیری از آب سد گلورد تکمیل شود.
او با بیان اینکه تلاش میشود این طرح مهم در کمترین زمان به سرانجام برسد، ادامه داد: این طرح با صرف بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصدی رسیده و طبق برآوردهای به روز، تکمیل آن به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت: این طرح با هدف جبران کمبود آب آشامیدنی شرق استان طراحی و اجرایی شده و با تکمیل آن ۲۵۰ لیتر آب از سد انحرافی شاهبند پس از سالمسازی در تصفیهخانه از خط انتقال به مخزن نکا و سپس به شبکه نکا و بهشهر انتقال داده میشود.