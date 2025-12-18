پخش زنده
امروز: -
در پاسخ به تهدیدهای فزاینده نظامی و خرابکاریهای اقتصادی واشنگتن، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تأیید پیشنهاد کنگره کارگران دستور مسلح شدن و آموزش نظامی طبقه کارگر ونزوئلا را صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ در واکنش به تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی آمریکا، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تأیید طرح کنگره کارگران، دستور مسلحسازی و آموزش نظامی طبقه کارگر ونزوئلا را صادر کرد. براساس این طرح، در همه مراکز دولتی و خصوصی گردانهای کارگری تشکیل میشود تا در کنار ارتش از زیرساختهای حیاتی، از جمله شبکه برق و تأسیسات نفتی دفاع کنند.
کارگران هوادار انقلاب بولیواری قرار است آموزشهای مستمر نظامی و ایدئولوژیک ببینند و بهطور گسترده به میلیشیای مردمی، زیرمجموعه نیروهای مسلح ملی بولیواری بپیوندند. مادورو در مراسم اعلام این طرح، هدف از این اقدامات را تبدیل ونزوئلا به میهنی نفوذناپذیر و تقویت پیوند طبقه کارگر با نیروهای مسلح اعلام کرد.
این بسیج در حالی انجام میشود که آمریکا ناوگان خود را در دریای کارائیب مستقر کرده و دولت ونزوئلا را در فهرست تروریسم قرار داده؛ اقدامی که کاراکاس آن را مقدمهای برای تغییر رژیم و غارت منابع انرژی میداند.