معاون سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد با اتکا به شبکهای شامل ۷۰ ساختار فناورانه، از بیش از ۸۰۰ واحد فناور در سراسر کشور حمایت میکند که شماری از آنها در نمایشگاه حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کاظمی، معاون سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی (ستفا)، با تشریح رویکرد این سازمان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، گفت: نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که هر ساله با تلاش وزارت علوم برگزار میشود، عملاً به گردهمایی ساختارها و فعالان حوزه پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و زیستبوم نوآوری کشور تبدیل شده است و از این منظر، حضور جهاد دانشگاهی با برخورداری از شبکهای گسترده از این ساختارها، اهمیت ویژهای دارد.
حضور جهاد دانشگاهی با تکیه بر شبکهای متشکل از ۷۰ ساختار فناورانه
وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در سطح کشور حدود ۷۰ ساختار شامل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، فبلبها و مجموعههای فناورانه را مدیریت یا پشتیبانی میکند، افزود: این ظرفیت، وزن و جایگاه قابلتوجهی به جهاد دانشگاهی در چنین رویدادهایی میدهد و تلاش شده است هر سال متناسب با شرایط و محدودیتها، حضوری مؤثر و هدفمند در نمایشگاه داشته باشیم.
تقسیمبندی پاویونهای تخصصی و تغییر رویکرد حضور در نمایشگاه
این مقام مسئول با اشاره به رویکرد جدید معاونت فناوری وزارت علوم در نمایشگاه امسال، اظهار کرد: امسال پاویونهای نمایشگاه بهصورت تخصصی و بر اساس شرکتهای دانشبنیان تقسیمبندی شد و پارکها و مراکز رشد به شکل ساختاری و متمرکز در پاویونهای مستقل حضور نداشتند. بر همین اساس، بخشی از شرکتهای وابسته به پارکها و مراکز رشد جهاد دانشگاهی در این پاویونهای تخصصی مستقر شدند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تصمیم گرفتیم غرفه سازمان بیشتر به معرفی خود پارکها، مراکز رشد شاخص و مجموعه فعالیتهای شبکه جهاد دانشگاهی اختصاص یابد و شرکتها بهعنوان نمونههایی منتخب از این زنجیره گسترده معرفی شوند.
حضور منتخب از میان بیش از ۸۰۰ واحد فناور
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰۰ واحد فناور در شبکه جهاد دانشگاهی در سراسر کشور فعال هستند، تصریح کرد: طبیعتاً امکان حضور همه این واحدها در نمایشگاه وجود ندارد، بنابراین با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی، تنوع حوزهها و سرفصلهای فناورانه، حدود هفت دسته موضوعی تعریف شد و در نهایت نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ شرکت با تنوعی از محصولات و همچنین بیش از ۲۰ ساختار فناورانه جهاد دانشگاهی در نمایشگاه حضور یافتند.
دستاورد اصلی نمایشگاه؛ شبکهسازی و تعاملات مؤثر
معاون سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی درباره دستاوردهای نمایشگاه تأکید کرد: واقعیت این است که مهمترین دستاورد نمایشگاه، ایجاد تعامل و شکلگیری شبکههای ارتباطی است. این فضا فرصتی برای شناساندن ظرفیتها به سایر فعالان و آغاز مسیر همکاریهایی است که باید در ماهها و سالهای آینده پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اینکه انعقاد تفاهمنامه یا قرارداد در نمایشگاهها معمولاً جنبه رسانهای دارد، گفت: بسیاری از قراردادهای جدی خارج از فضای نمایشگاه نهایی میشوند و نمیتوان دستاورد نمایشگاه را صرفاً به امضای تفاهمنامهها محدود کرد، بلکه نتایج واقعی آن در ادامه مسیر مشخص میشود.
امضای تفاهمنامهها و برنامههای در دست اجرا
کاظمی افزود: با این حال، در جریان نمایشگاه تفاهمنامههایی از جمله با صندوق پژوهش و فناوری مدرس به امضا رسیده است و مجموعههای مختلفی نیز در حال مذاکره و همکاری هستند. همچنین چند محصول در نمایشگاه رونمایی میشود و برنامههایی برای امضای تفاهمنامههای جدیتر، از جمله با یکی از معاونان رئیسجمهور، در دستور کار قرار دارد.خوشبختانه نمایشگاه امسال فرصتی برای بازبینی و تقویت ارتباطات در حوزههای مختلف فراهم کرد و انتظار میرود پس از پایان نمایشگاه، این ارتباطات بهصورت جدی پیگیری شود.
تمرکز بر نمایش زنجیره ملی جهاد دانشگاهی بهجای حضور صرف شرکتها
معاون سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاد دانشگاهی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت رویکرد امسال نسبت به سال گذشته، گفت: با توجه به اینکه تمرکز نمایشگاه امسال بر پاویونهای تخصصی شرکتهای فناور و دانشبنیان بود و پارکها کمتر بهصورت مستقل دیده میشدند، اولویت ما این بود که ساختارها و شبکه کشوری جهاد دانشگاهی معرفی شود.
وی گفت: همواره اولویت بر دیده شدن شرکتهای شاخص بوده است، اما امسال با توجه به اینکه شرکتها فرصت حضور و دیده شدن در پاویونهای تخصصی را داشتند، تلاش کردیم در غرفه سازمان، بیشتر بر معرفی ساختارها، مجموعه محصولات و نمایش یک زنجیره منسجم فناورانه در سراسر کشور تمرکز کنیم و نشان دهیم جهاد دانشگاهی از چه ظرفیت گستردهای در زیستبوم نوآوری برخوردار است.