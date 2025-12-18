به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ حسین محبی در نشست خبری، افزود:این دانشگاه از نظر آموزش و پژوهش جزو ١٠ دانشگاه اول کشور و صنعتی است ؛ حدود ٢٨ دانشگاه صنعتی در کشور داریم؛ در زمینه Isc امسال جزو ٨١ دانشگاه برتر قرار داشته و در این شاخص رتبه ٤ را کسب کردیم و در سطح دانشگاه‌های جهان اسلام رتبه ٣٢ را داریم؛ هر سال استاد سرآمد برتر کشوری داریم و الان یک استاد ممتاز داریم، هر سال پژوهشگر برتر کشور و سرآمد علمی برتر نیز داریم.

وی با بیان اینکه اکنون ده نفر از اساتید این دانشگاه جزو دانشمندان یک درصد و دو درصد جهان هستند، بیان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه هایتک نیز با ٤٩ شرکت دانش بنیان فعال است و ٢٤٠ شرکت در مرکز رشد وحود دارند؛ این پارک از ٢٣ سال قبل تاسیس شده است؛ در خال حاضر پنج نشریه پژوهشی نیز فعال است.

رییس دانشگاه هایتک کرمان افزود: برای شهرک فناوری دانشگاه طبق مصوبه ٥٠ هکتار زمین اختصاص یافته و ٢٦ میلیارد تومان خرج ایجاد حصار شده است و برهی واحد‌ها مستقر شده‌اند و امسال فروش شرکت‌ها به میزان ٧،٥ همت و نیز ٧٥ هزار یورو در خصوص رشته‌های مختلف بوده است.

وی گفت: مجوز جذب ٢٠ هیات علمی جدید گرفته شده و رشته‌های بین رشته‌ای در گرایش‌های هوش مصنوعی، بیو انفورماتیک، امنیت شبکه به تعداد ٥ رشته جدید ایجاد می‌شود.

محبی افزود: اکنون ٦٠ آزمایشگاه مجهز داریم که ١٥ مورداز آنها مرجع هستند؛ تنها آزمایشگاه فیبر نوری جنوب شرق کشور را داریم؛ این دانشگاه تنها دانشگاه جنوب شرق کشور هستیم که رشته مهندسی هسته‌ای در مقاطع ارشد و دکترا داریم.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانگفت: سال ١٣٧٠ رییس جمهور وقت این مجموعه را که با پیشنهاد پروفسور عبدالسلام و با هدف پژوهش و فرصت‌های مطالعاتی شکل گرفت، کلنگ زنی کرد و ٢ هزار هکتار زمین به آن اختصاص یافت که هنوز نتوانسته‌ایم همه زمین‌ها را حصار کنیم و کمیسیون دانشحویی استان نیز جهت تسریع در این امر نیز مصوبه داشته است.

وی افزود: این مرکز در آن زمان با ٤ پژوهشکده مواد، انرژی، علوم محیطی و فتونیک و گروه پژوهشی آی تی مصوب می‌شود؛ سال ٨٧ مجوز دانشگاه تحصیلات تکمیلی به این مجموعه داده می‌شود و، چون در اساسنامه مرکز ایجاد دوره‌های تحصیلات تکمیلی بوده است و این امر مستلزم پذیرش دانشجو بوده است و هم اکنون دانشگاه تحصیلات تکمیلی است و رشته‌های فنی را دارد؛ در کشور فقط ٣ دانشگاه مدرس و زنجان و هایتک کرمان خاص تحصیلات تکمیلی هستند.

محبی گفت: سال ٨٩ که دکتر دانشجو وزیر علوم شد حکم ریاست دانشگاه به من داده شد و تا ٩٣ نیز رییس دانشگاه بودم، وزیر علومآن زمان گفت باید دو مجموعه ادغام شوند و سرانجام در سال ٩١ شورای گسترش آموزش عالی ماموریت داد به دانشگاه شهید باهنر کرمان که مراحل ادغام را انجام دهد و سپس مرکز بین المللی تبدیل شد به دانشگاه و پژوهشگاه و و ذیل آن هم پارک فناوری استان بود و دانشگاه تحصیلات تکمیلی و پژوهشگاه و پارک سه ردیف بودجه مستقل دارند و این امر در سال ٩١ اتفاق افتاد.

رییس دانشگاه هایتک کرمان بیان کرد: حدود ١٥٠ نفر تا کنون بورسیه شده‌اند و در دانشگاه و پژوهشگاه درمجموع ١٥٣ عضو هیات علمی فعال هستند و هم اکنون ٦٣ رشته ارشد و ٥ رشته دکترا دائر است و ٨٥ دانشیار و ٨ نفر استاد داریم که عمدتا جوان هستند، در سال‌های آینده سرعت استاد شدن افزایش می‌یابد و پس از آن رشته‌های دکترا توسعه می‌یابد؛ هم اکنون ٦٥٠ دانشجو داریم.

وی با اشاره به اینکه از سال ٩٩ دوباره به عنوان رییس دانشگاه انتخاب شدم و از سال ١٤٠٣ مجددا حکم من تمدید شد، گفت: ارتباط دانشگاه با صنعت خیلی خوب است با مس و گل گهر و سایر جا‌ها قرارداد داریم و در سال ٩٩ درآمد ما ٢ میلیارد تومان بود که الان ٢٠ میلیارد تومان است و در سال ١٤٠٧ درآمد دانشگاه به ٥٠ میلیارد تومان خواهد رسید.

رییس دانشگاه هایتک کرمان درپاسخ به دانشجو، بیان کرد: سرانه چاپ مقالات اساتید ٢،٣ در نشریات بین المللی و داخلی است و پژوهش‌ها عمدتا کاربردی است و در راستای حل مشکلات کشور و جامعه است؛ پژوهش‌های اساتید این دانشگاه مسئله محور است و در حل مشکلات استان و کشور موثر است؛ دانش اموختگان این دانشگاه ٨٠ درصدشان جذب مشاغل و صنایع شده‌اند و تا کنون ٢٨٠٠ دانش اموخته داشته‌ایم.

وی گفت: دانشگاه هایتک کرمان مشکل خوابگاه ندارد و اکنون خوابگاه‌ها در قالب ٩٦ سوییت که ٤٨ واحد برای دختر و ٤٨ واحد برای پسران وجود دارد؛ همچنین ٨٠ واحد متاهلی نیز ساخته می‌شود.