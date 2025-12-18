پخش زنده
نوزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، سیره اهلبیت (ع) و احکام رسانه ملی و چهارمین جشنواره فرهنگی هنری رسانه ملی عصر روز چهارشنبه، ۲۶ آذرماه با حضور رئیس رسانه ملی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در این آیین با اشاره به ضرورت توجه به قرآن در همه شئون زندگی، اظهار کرد: قرآن و عترت صرفا موضوع برنامهسازی نیست، بلکه برای ما در رسانه ملی یک رویکرد، مسیر، سبک زندگی و مقوم شخصیت کارکنان سازمان است.
وی افزود: مسابقات پربرکت قرآن و عترت که امروز اختتامیه نوزدهمین دوره آن برگزار شد، آیینه تمامنمای کارکنان شریف رسانه ملی است که به وجودشان افتخار میکنیم.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه علاوهبر برگزیدگان مسابقات قرآنی، شش قامت رفیع در حوزههای مختلف فرهنگی و هنری ازجمله سیدعلی موسوی گرمارودی، غلامعلی حداد عادل، رضا سرشار (رهگذر)، محمدحسین سبزعلی، حسن روحالامین و حبیب آقا حسنی شایسته تجلیل هستند و تجلیل از ایشان تجلیل از سیرهای فرهنگی است.
وی در ادامه در وصف چهرههای ارزشمند قرآنی در عرصه فرهنگ و هنر گفت: دکتر حداد عادل سابقه علمی ارجمندی دارد.
وی نماد عقلانیت زبانی و پرباری همت در پیوند اندیشه با زبان معاصر است و به ما میآموزد که قرآن بدون فهم زبانی و مفهومی به کلیشه تبدیل میشود.
رضا سرشار (رهگذر) نیز که همه ما خاطرات شیرینی با قصههایش داریم، نماینده فرهنگ دینی، روایت قرآنی و تخیل مسئولانه برای کودک و نوجوان است و باید به این مهم توجه داشت که آینده فرهنگ دینی از زبان قصه و تخیل مسئولانه ساخته و ماندگار میشود.
رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه حسن روحالامین هنرمند بزرگی است که نشان میدهد هنر معاصر اگر به ریشههای معنوی متصل باشد، میتواند از معنا و شعور برخوردار شود و فقط راوی احساسات نباشد، عنوان کرد: همچنین استاد موسوی گرمارودی پیوند ایمان و شعر و زبان فارسی است.
ترجمههای وزین این استاد از قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نمایانگر چگونگی زنده ماندن مفاهیم قرآنی و دینی در ادبیات است.
وی افزود: استاد سبزعلی نماینده استمرار سنت تلاوت و ترویج انس با قرآن است؛ سنتی که ستون عاطفی و صوتی فرهنگ قرآنی در رسانه محسوب میشود.
وی در عرصه دیپلماسی قرآنی شناخته شده است و عشق به قرآن را بیرون از مرزها توسعه داد است.
همینطور همکارمان حبیب آقاحسنی، نماینده پدیدارسازی کلمات قرآن در شمایل بصری و هنر خوشنویسی است. او نماینده هنر بی هیاهو، حاصل معنا و ریشههاست.
جبلی افزود: بزرگداشت خادمان قرآن و عترت حرکتی تشریفاتی نیست؛ بلکه حرکتی مستمر، معنادار و زیربنایی در رسانه ملی است و انشاءلله رسانه قرآنی و مروج فرهنگ اهلبیت (ع) خواهد بود.
این مجلس منور، قابل تقدیر و افتخار است.
قرآن در رسانه ملی یک مسیر، پیشران، چراغ راه و هدایتگر بوده و خواهد بود.
برای همه برگزیدگان آرزوی حفاظت از پیام قرآن و عترت دارم.