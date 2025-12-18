



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی خفر از دستگیری سارق اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "محسن دیداری" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر سارق اماکن خصوصی شدند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ "دیداری" با بیان اینکه متهم به ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.