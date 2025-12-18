به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدرضا قاضی گفت: روز جمعه آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش پراکنده رخ خواهد داد و از اوایل شب به کاهش ابر خواهد انجامید.

وی افزود: روز شنبه آسمان قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج کاهش ابر و وزش باد انتظار می‌رود؛ روند دما طی روز‌های آینده کاهشی خواهد بود و صبح‌ها در بیشتر مناطق کمینه دما به زیر صفر کاهش خواهد یافت.

وی گفت: امروز در مناطق مرتفع در غرب و جنوب استان در ساعاتی از شبانه روز مه غلیظ رخ خواهد داد.