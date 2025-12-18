پخش زنده
به مناسبت هفته حملونقل نشست صمیمی استاندار آذربایجانغربی با فعالان حملونقل جادهای برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته حملونقل، راهداری و رانندگان، نشست صمیمی رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، معاونان این ادارهکل، نمایندگان صنوف حملونقل جادهای، رانندگان، راهداران و سایر فعالان این حوزه برگزار شد.
در این دیدار که با هدف بررسی مسائل، دغدغهها و ظرفیتهای بخش حملونقل جادهای استان برگزار شد، استاندار آذربایجانغربی از تلاشهای شبانهروزی راهداران و رانندگان، نقش مؤثر آنان در توسعه اقتصادی، پایداری شبکه حملونقل و تأمین ایمنی راهها قدردانی کرد.
همچنین جمعی از نمایندگان صنوف و فعالان حملونقل جادهای به بیان دیدگاهها، مطالبات و پیشنهادهای خود پرداخته و بر ضرورت همافزایی و تعامل بیشتر برای رفع چالشهای موجود تأکید شد.