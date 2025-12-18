به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، با ورود سامانه بارشی بسیار قوی از سمت جنوب غرب و غرب به کشور، بارش های بسیار شدیدی در نواحی نیمه جنوبی کشور رخ خواهد داد. به علت کاهش دما در بیشتر مناطق کشور بارش برف خواهیم داشت. به این ترتیب امروز و فردا در بیشتر مناطق کوهستانی احتمال وقوع بهمن و سرمازدگی وجود دارد.

به کوهنوردان توصیه شده با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی در اغلب مناطق کوهستانی از کوهنوردی خودداری کنند. فردا در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش ها ادامه خواهد داشت و مناطق شرق و شمال شرق کشور بارش برف خواهند داشت.

امروز و فردا خلیج فارس، تنگه هرمز، بخش های غربی دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.