معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل گفت: ۳۷ هزار و ۷۲۷ دستگاه خودرو سنگین و نیمهسنگین در هشت ماه امسال به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کرده و معاینه فنی شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، رضا شیرینزاده اظهار کرد: از مجموع وسایط نقلیه ۱۷ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو در مرحله اول معاینه فنی قبول و برای آنها گواهی صادر شده و مابقی نیز باید بعد از رفع ایراد معاینه فنی دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ۱۰ هزار دستگاه خودرو نیز در معاینات فنی بعد از اصلاح عیوب خودرو قبول شده و گواهی دریافت کردند، اضافه کرد: افزایش بیش از ۱۸ درصدی را در مرحله دوم قبولی شاهد هستیم.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: افزایش قبولی خودروها پس از اصلاح عیب بیانگر رضایت رانندگان از فرآیند خدمات و افزایش توجه به رفع نواقص فنی است.
شیرین زاده با اشاره به رشد قابل توجه آمار خدمات معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمهسنگین در هشتماه سال جاری در استان اردبیل ادامه داد: ارتقای عملکرد مراکز معاینه فنی و افزایش مراجعان هم بیانگر بهبود ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان است.
وی با تاکید بر نقش موثر معاینه فنی خودروها در کاهش خطرات ترافیکی و افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل جادهای گفت: رشد آماری مراجعه به مراکز معاینه فنی بیانگر افزایش حساسیت رانندگان نسبت به سلامت فنی خودرو و همکاری بیشتر آنها در ارتقای ایمنی جادهها است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: با توجه به متصل بودن تمام مراکز به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) نتایج حاصل از تست خودروها رصد شده و در صورت عدم وجود مشکل گواهی معاینه فنی صادر میشود.
شیرین زاده با بیان اینکه وسایط نقلیه موتوری اعم از سنگین و نیمهسنگین باید در دورههای زمانی مشخص و منظم نسبت به انجام آزمون معاینات فنی، ایمنی و آلایندگی در مراکز مجاز معاینه فنی اقدام کنند، اظهار کرد: هدف از تاسیس مراکز معاینه فنی کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد است.
وی اضافه کرد: مدت اعتبار برگ معاینه فنی صادر شده برای خودروهای سنگین و نیمهسنگین با عمر ۱۰ سال، ۶ ماه و برای خودروهای با عمر بالای ۱۰ سال سه ماه است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل ادامه داد: بر اساس قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید برای وسایط نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایط نقلیه عمومی یک سال است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل از فعالیت ۱۸ مرکز معاینه فنی خودرو در مناطق مختلف استان اردبیل خبرداد و گفت: از این تعداد ۱۴ مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای سبک و چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است که سه مرکز در شهرستان اردبیل و یک مرکز در پارسآباد است.
شیرین زاده انجام به موقع معاینه فنی خودرو را یکی از عوامل مهم در مدیریت منابع آلاینده هوا دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه بین ۶۰ تا ۸۰ درصد آلودگی هوا در کشور توسط وسایط نقلیه و خودروها ایجاد میشود، امیدواریم رانندگان با مراجعه به موقع به مراکز معاینه فنی ضمن اطمینان از بینقص بودن خودرو در کاهش آلودگی هـوا هم سهیم باشند.