استاندار آذربایجان‌غربی از اجرای طرح های بزرگ و راهبردی احداث پایگاه فضایی ایران، فعالیت در حوزه معادن طلا و توسعه صنایع الکترونیک در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی از اجرای پروژه‌های بزرگ و راهبردی در این استان خبر داده و گفت: احداث پایگاه فضایی ایران، فعالیت در حوزه معادن طلا و توسعه صنایع الکترونیک از جمله طرح‌های مهمی است که در حال حاضر در استان در دست اجرا قرار دارد.

رضا رحمانی در آیین امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری با گروه سرمایه گذاری، با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به توسعه استان، افزود: آذربایجان‌غربی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بزرگ است و اگر سرمایه‌گذاری برای برخی استان‌ها یک انتخاب باشد، برای این استان یک ضرورت است.

وی همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی دروازه ورود ایران از سمت اروپا و منطقه بوده و از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های ترانزیت و ارتباطات بین‌المللی برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی به پروژه‌های زیرساختی استان نیز اشاره کردو افزود: اتصال ریلی ارومیه به تبریز و مرکز کشور در دستورکار قرار داشته و ایجاد کریدور‌های اقتصادی شمال - جنوب و مسیر‌های ارتباطی با کشور‌های عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان می‌تواند استان را به یکی از کانون‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل کند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اضافه کرد: آذربایجان‌غربی از نظر صدور مجوزها، امنیت سرمایه‌گذاری و فضای اعتماد، شرایط بسیار مناسبی دارد و انتظار می‌رود شرکت‌ها و مجموعه‌های سرمایه‌گذار با نگاه ویژه‌تری وارد این استان شوند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، افزود: اولویت ما اجرای طرح‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و زمینه‌ساز جهش توسعه‌ای استان شود.