



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی زرقان از پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "فریبرز مردانی" بیان داشت: با توجه به گزارشات و نارضایتی‌های مردمی نسبت به وجود تخلفات در تعدادی از سفره خانه‌های سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مامورین اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطمینان از محرز شدن تخلفات و با توجه به مستندات موجود، برابر قانون نظام صنفی با هماهنگی قضایی در این زمینه ۳ واحد صنفی پلمب و پرونده برای متصدیان مربوطه تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.